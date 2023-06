Scambio con Vlahovic: così la Juventus fa fuori l’Inter

Tiene sempre banco il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve: lo scambio con la big d’Europa può mettere fuori causa l’Inter

Nuovo scontro sul mercato tra Juventus e Inter. Diversi Derby d’Italia sotto l’ombrellone tra le due big di Serie A, trattative già caldissime.

In primis per Frattesi, con Juve e Inter a battagliare senza esclusone di colpi per il giovane centrocampista della Nazionale e destinato a lasciare il Sassuolo questa estate. I neroverdi hanno fissato il prezzo del cartellino a 35 milioni di euro, incrociando già le due dirigenze nei giorni scorsi. Occhio anche al pressing di Roma e Milan, ma bianconeri e nerazzurri sono al momento avanti nei negoziati con il Dg emiliano Carnevali. Entrambe le società potrebbero mettere sul piatto delle contropartite per Frattesi, così come per Milinkovic-Savic, per abbassare la valutazione del cartellino. Oltre all’ex Monza, anche il campione serbo della Lazio è oggetto dei desideri di Inter e Juventus sul mercato. Milinkovic senza rinnovo è destinato a lasciare Roma, anche se il patron laziale Lotito continua a non fare sconti e chiede sempre 40 milioni di euro per il suo diamante pregiato.

Calciomercato Juventus, Pavard nell’affare Vlahovic: Inter tagliata fuori

Inoltre, nell’oggetto del contendere tra Torino e Milano potrebbe aggiungersi Benjamin Pavard. Il duttile difensore francese non farebbe più parte del progetto del Bayern Monaco, che lo ha messo sul mercato per incassare un prezioso tesoretto o usarlo come pedina di scambio.

E in questo caso ecco che torna una auge sempre la pista Juventus: stando al quotidiano ‘La Stampa’, il sodalizio bavarese avrebbe proposto Pavard nell’affare per portare Dusan Vlahovic in Germania. Il centravanti serbo rimane in bilico, con il Bayern che è una delle pretendenti per il cartellino dell’ex Fiorentina. Pavard sarebbe valutato circa 20 milioni di euro e rimane un obiettivo sensibile anche per l’Inter per la difesa dopo l’addio di Skriniar. I campioni di Germania sperano quindi con il cartellino del francese di abbassare le preteste economiche della Juve, che per Vlahovic chiede almeno 70-80 milioni di euro. Il Derby d’Italia, tra campo e mercato, non finisce mai tra le due grandi rivali del calcio italiano.