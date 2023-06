“Non è in grado di giocare a questi livelli”: bocciatura totale

Dopo la sconfitta contro la Spagna in Nations League arriva la pesante bocciatura per l’Azzurro: “Ha fatto un disastro”

La semifinale di Nations League non è andata come sperato, gli uomini di Roberto Mancini non hanno brillato e si sono visti sfuggire di mano la possibilità di andare in finale a pochi minuti dai tempi supplementari. Nella giornata di oggi non sono mancate le critiche.

Diversi sono stati gli Azzurri a non essere riusciti a disputare una grande gara ieri sera, ma uno in particolare ha attirato la maggior parte delle critiche: si tratta di Leonardo Bonucci. La scelta di convocare il difensore della Juventus era già stata contestata a Mancini, così dopo la prestazione sottotono anche il CT è stato messo sotto accusa. Una delle critiche più dure, poi, è arrivata da Furio Focolari.

“Non è in grado di giocare a questi livelli”: Bonucci in enorme difficoltà

La prossima sarà l’ultima stagione di Leonardo Bonucci come calciatore, un passaggio delicato e la prestazione di ieri sera non è stato il miglior preludio possibile al last dance del capitano bianconero.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Furio Focolari si è espresso in questi termini su Bonucci: “Ha fatto un disastro ieri sera. Ma siamo sicuri che per onorare la sua carriera ed essere grati a un giocatore che ha cento presenze in Nazionale sia il caso di farlo giocare in queste condizioni? Per me è il contrario, farlo giocare così significa dargli una martellata in faccia”. Nella gara di ieri non è sembrato essere nelle migliori condizioni e ha sofferto moltissimo contro gli attacchi della nazionale spagnola.

Sempre secondo il noto giornalista, poi, il centrale fatica ormai a stare al passo col resto dei compagni di Nazionale. “Bonucci non è in grado di giocare a questi livelli, almeno non lo è stato in tutta questa stagione”. Insomma, il crepuscolo della carriera di Bonucci sembra ormai essere entrato nelle sue fasi conclusive e ora si presenta una nuova sfida al centrale: smentire tutti e dimostrare di essere ancora all’altezza.