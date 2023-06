Inter, la formazione 2023-24 che ha in mente Inzaghi dopo il mercato

Tra addi, acquisti e riconferme ecco come sarebbe l’IX titolare dell’Inter la prossima stagione secondo le attuali voci di mercato

Il calciomercato non si ferma mai e, terminato il campionato e le competizioni europee, le squadre si sono subito messe al lavoro per programmare la prossima stagione. Tra queste, anche l’Inter, che ha come principale obiettivo quello di costruire una squadra competitiva e in grado di vincere lo scudetto il prossimo anno.

In base alle diverse voci di mercato, proviamo a vedere quale sarebbe l’XI titolare nerazzurro per la stagione 2023/2024. In porta Guglielmo Vicario a prendere il posto di André Onana. Il Chelsea è innamorato del portiere camerunense ed è pronto a offrire 60 milioni all’Inter per portarlo a Londra. Il principale candidato per sostituirlo in questo momento è proprio l’estremo difensore dell’Empoli.

In difesa, l’Inter deve trovare il sostituto di Milan Skriniar che passerà al Psg. Ai nerazzurri piace molto l’ex Napoli Kalidou Koulibaly, attualmente al Chelsea. Si tratterebbe, dunque, di un’altra (e non l’ultima) trattativa sull’asse Milano-Londra. In caso dovesse arrivare, l’Inter vorrebbe trattare con il club londinese per un prestito. A completare la difesa Francesco Acerbi, che dovrà essere riscattato dalla Lazio, e Alessandro Bastoni.

Passiamo al centrocampo, dove a destra (ma qui si parla veramente di un’operazione che potremmo definire più impossibile che difficile) si sogna il ritorno di Achraf Hakimi. La freccia marocchina ha più volte espresso il suo amore per l’Inter e lui stesso ha dichiarato che gli piacerebbe tornare. Mezzala destra confermata Nicolò Barella. In cabina di regia Hakan Calhanoglu al posto del partente Marcelo Brozovic e mezzala sinistra il grande desiderio di Simone Inzaghi, ovvero Sergej Milinkovic Savic. Sulla fascia sinistra l’inamovibile titolare Federico Dimarco.

Inter, in attacco il ritorno definitivo della LuLa

In attacco passiamo all’ultimo affare sull’asse Milano-Londra, Romelu Lukaku. Il giocatore, tornato in nerazzurro grazie a un prestito oneroso per una stagione, vorrebbe rimanere all’Inter.

La società deve contrattare con il Chelsea e trovare un accordo per prolungare il prestito, magari con uno sconto, e il belga dovrebbe abbassare il suo stipendio (attualmente di 12 milioni di euro lordi a stagione). Insieme a lui, il suo compagno di reparto preferito, Lautaro Martinez. La LuLa è pronta a splendere un altro anno!