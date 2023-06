Conte bis per la Juve: “Accordo col dirigente”

Il tecnico leccese si ritrova senza panchina dopo aver siglato la rescissione lo scorso marzo con il Tottenham

Tra i grandi assenti dell’imminente inizio di stagione tra le grandi panchine d’Europa, c’è senz’altro Antonio Conte. In Italia, ad esempio, è stato Rudi Garcia nelle scorse ore ad occupare l’ultima grande casella rimasta vuota al Napoli dopo l’addio da vincente di Luciano Spalletti in seguito alla conquista dello scudetto.

Non che l’ex tecnico di Inter e Juventus fosse realmente in lizza per diventare il nuovo allenatore della formazione partenopea, ma – considerando l’attuale scenario che vede le principali panchine italiane occupate – quella azzurra sarebbe potuta diventare un’opportunità. Per caratteristiche tattiche e questioni relative all’elevato ingaggio richiesto, va infatti precisato che Antonio Conte non è mai stato un candidato forte agli occhi di Aurelio De Laurentiis.

Un piccolo spiraglio per rivederlo in Italia già dalla prossima stagione, però, potrebbe ancora esserci. Secondo quanto svelato dal giornalista Antonello Angelini ai microfoni di ‘Juventibus’, l’ex Tottenham avrebbe ricevuto pochi giorni fa una telefonata piuttosto inaspettata. Un dirigente della Juventus avrebbe infatti riallacciato i contatti con Conte per valutare un suo possibile ritorno sulla panchina bianconera a partire dalla nuova annata sportiva.

Calciomercato Juve, Angelini: “Conte pronto a tornare”

Angelini, dunque, ha totalmente rimesso in discussione il futuro dell’attuale tecnico bianconero legato alla Juve da altri due anni di contratto: “La storia con Allegri non è sicuro che continui”.

Secondo il giornalista, sarebbe stato proprio un importante dirigente della Juventus – del quale non viene però svelato il nome – a fare il primo passo, mettendosi in contatto con Antonio Conte. Questo il suo annuncio: “Qualche giorno fa – esattamente due o tre – c’è stata una telefonata intercorsa tra un allenatore e un dirigente apicale della Juventus. La Juve si è fatta viva, tenendo caldo un nome molto divisivo: Antonio Conte. Conte verrebbe e il dirigente sarebbe contento se riuscisse a prenderlo. Conte è pronto a tornare alla Juventus e si tiene in caldo la pista. Pare che quando Conte stava per andare all’Inter, chiamò la Juventus per dire: non fatemi andare all’Inter”.