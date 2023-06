UFFICIALE: il Napoli ha scelto il destino di Simeone

La notizia era nell’aria da diverse ore, adesso c’è anche l’annuncio ufficiale: il Napoli ha riscattato Giovanni Simeone

Arrivato in prestito dal Verona lo scorso anno, da oggi Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli: il club azzurro ha esercitato l’opzione per riscattarlo dal club scaligero.

Da oggi Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Il club azzurro, infatti, ha esercitato l’opzione di acquisto, a titolo definitivo, dall’Hellas Verona dell’attaccante classe ’95 arrivato in prestito dagli scaligeri lo scorso anno. Determinante nella corsa scudetto con quattro gol in campionato e altri quattro gol realizzati in Champions League, il centravanti argentino ha convinto il club partenopeo a riscattarlo a titolo definitivo dell’Hellas Verona.

Un’operazione dal valore complessivo di 12 milioni di euro per il Napoli che ha ufficializzato l’operazione pochi minuti fa. L’attaccante ex Fiorentina ha firmato un contratto triennale col il Napoli, con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2027, legandosi al club azzurro virtualmente per quattro anni.

Calciomercato Napoli, ufficiale il riscatto di Simeone

“La SSC Napoli comunica di aver esercitato l’opzione di acquisto, a titolo definitivo, dall’Hellas Verona, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone” recita il comunicato ufficiale del club azzurro.

L’attuale accordo tra club e giocatore sarà valido “fino al 30 giugno 2026” con opzione di prolungamento di contratto da parte della società fino al 30 giugno 2027. In attesa di scegliere e annunciare il nuovo allenatore, dunque, il Napoli si muove con i primi movimenti di mercato in entrata in vista della prossima stagione.