Galtier-Napoli, le cifre del contratto. E Zidane vede Capri

Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso su quale allenatore puntare per la prossima stagione

L’addio di Luciano Spalletti dopo la conquista dello scudetto, ha costretto il Napoli a mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore di alto profilo. L’obiettivo del club è quello di rimanere competitivo per difendere il titolo appena ottenuto, puntando su un tecnico dalle caratteristiche tattiche non troppo distanti da quelle del toscano.

L’idea di base è quella di dare continuità al progetto tecnico inaugurato da Luciano Spalletti nell’estate 2021 e culminato con la conquista del tricolore 33 anni dopo l’ultima volta. Per questo motivo la ricerca si fonda su un allenatore capace di saper intrepretare al meglio il 4-3-3, aggiungendo ovviamente un’impronta riconoscibile su un gruppo già forgiato. Dopo aver incassato in un primo momento il sì da parte di Paulo Sousa, De Laurentiis ha scelto però di non affondare subito il colpo anche a causa della penale presente sul contratto con la Salernitana.

Riflessioni ancora in corso – dunque – per il presidente del Napoli, ingolosito soprattutto dal fascino che potrebbe avere a Napoli un profilo di spessore internazionale. Una tentazione che nelle scorse ore ha riacceso la pista francese che porta a Christophe Galtier, già accostato al club partenopeo nell’ambito dell’affare con il Lille per Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, Galtier in pole position

Nonostante la vittoria del campionato, l’avventura del tecnico al Paris Saint Germain sembra essere giunta ormai da settimane al capolinea.

Un’esperienza durata una sola stagione e condizionata dall’ennesimo percorso fallimentare della formazione parigina in Champions League. Per quanto riguarda il Napoli, i contatti con Galtier sono adesso frequenti e le cifre per l’ingaggio potrebbero agevolare il forcing finale della società azzurra. Grazie ai benefici del decreto crescita, infatti, lo stipendio dell’allenatore francese dovrebbe aggirarsi sui 6/6,5 milioni di euro lordi.

Da riportare, infine, un curioso retroscena delle scorse ore. Zinedine Zidane – altro nome accostato alla panchina del Napoli – è stato avvistato sull’isola di Capri e non è escluso che nei prossimi giorni possa scambiare quattro chiacchiere proprio con il presidente De Laurentiis davanti ad un caffè. Sembra comunque complicato che un eventuale incontro tra i due possa portare a scenari di mercato ad oggi inattesi.