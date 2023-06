Torna la SG Soccer Summer Camp, in campo anche gli Insuperabili

Ritorna il SG Soccer Summer Camp, campus estivo internazionale calcistico organizzato da Sg Soccer

Dopo il successo dell’ultima edizione, torna anche quest’anno il SG Soccer Summer Camp. Si tratta del primo campus estivo calcistico internazionale, in programma a Domodossola, presso lo stadio Curotti, dal 2 al 14 luglio.

Ad organizzare l’evento c’è SG Soccer, ovvero Ivan Squillaci, maestro di tecnica calcistica professionista e Mental Coach sportivo, oltre che creatore sportivo con un seguito su oltre tre milioni di persone sui social.

Durante le giornate di campus, i partecipanti potranno sfruttare la metodologia Sg soccer per migliorare, lavorando sia sull’aspetto fisico che su quello mentale e personale, potendo usufruire di metodi innovativi, il tutto divertendosi. Partecipanti ci sono stati e sono attesi da tutto il mondo.

“Obiettivo della Sg Soccer Accademy – spiega SG Soccer – è formare atleti che siano realizzati e sicuri di sé e delle loro capacità, non soltanto nel mondo calcistico, ma in qualsiasi ambito della sfera personale e sociale”. Così, continua Ivan Squillaci “il focus principale è sulla crescita individuale, cercando di migliorare ogni singolo giorno per portare più valore alla nostra vita e a quella altrui. Da qui il mio motto – conclude SG Soccer – non cercare di essere una persona di successo, ma cerca di essere una persona di valore”.

Sg Summer Cup, collaborazione con Insuperabili

Attenzione sarà data anche alla solidarietà e all’inclusione attiva: da qui la collaborazione con INSUPERABILI, onlus di cui è testimonial Giorgio Chiellini, scuola di calcio dedicata ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo-emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che utilizza l’attività calcistica come strumento di socializzazione e integrazione. A prendere parte al campus anche personaggi famosi e influencer del mondo sportivo, come già accaduto nelle scorse edizioni con la partecipazione di Gli Autogol , Il boss del freestyle, i PirlasV , Sergej, Skillscrew, Fedfreestyle.