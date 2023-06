Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 15 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 15 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il calciomercato entra nel vivo. Sulla ‘Gazzetta dello Sport’ apertura dedicata al forcing del Newcastle per Barella, ma la risposta dell’Inter è inequivocabile: “Intoccabile“. Prima pagina divisa a metà, con un altro centrocampista bandiera del suo club: “E Tonali resiste“. In basso, spazio alle mosse della Juventus: “La Juve chiama Madrid per Odriozola e Vazquez“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, protagonista del titolo principale la Nazionale, che stasera affronta la Spagna in Nations League e con diversi giocatori protagonisti del mercato: “Compro azzurro“. A centro pagina, la grande folla a Milano per i funerali di Berlusconi: “Tutti insieme per Berlusconi“. Intanto, c’è un club più attivo degli altri: “La Roma fa shopping a Londra“.

Su ‘Tuttosport’, i piani di rilancio della Juventus e di Allegri, nonostante le incognite: “Max ci prova ancora“. Anche qui, ampio spazio ai funerali di Berlusconi: “C’è solo un presidente!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 15 giugno

Il mercato riserva motivi di grande interesse anche all’estero, e in qualche caso con ripercussioni dirette sull’Italia.

‘As’, in Spagna, dedica l’apertura all’ufficializzazione del colpo Bellingham da parte del Real Madrid: “Galactico hasta 2029“. In Francia, invece, il cambio in panchina al Psg appare imminente e l’allenatore si dirige verso la Serie A, precisamente al Napoli: “Galtier au pied du volcan“.