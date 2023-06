Pronta l’offerta del top club, Lautaro Martinez tentato

L’Inter vuole ripartire da Lautaro Martinez, ma occhio alle proposte dei top club: una in particolare starebbe tentando l’argentino

In una stagione di altissimo profilo, ha messo a segno 28 reti complessive, 21 delle quali in campionato, tentando anche, nel finale, una rimonta clamorosa sul capocannoniere Osimhen ma senza successo. Lautaro Martinez ha confermato di essere un attaccante di livello mondiale, anche se è mancato nell’atto conclusivo e più importante di tutta la stagione.

Nella finale tra Inter e Manchester City, l’argentino è stato uno dei peggiori tra i nerazzurri, con una importante occasione da rete sciupata che grida ancora vendetta. Anche se in questo è in buona compagnia, con le due chances clamorose in cui Lukaku ci ha messo lo zampino ma dal lato sbagliato della storia. Le lacrime del ‘Toro’ a fine partita hanno mostrato quanto ci tenga alla causa della Beneamata, la strigliata benevola di Onana potrebbe fare da trampolino di lancio per ripartire con rinnovato slancio il prossimo anno. Ma l’Inter, che lo considera intoccabile, farà bene a guardarsi le spalle, perché c’è chi potrebbe mettere le mani su di lui.

Lautaro Martinez e il doppio blitz ‘nerazzurro’: avanti tutta dalla Spagna

Ormai, come detto, l’argentino è un attaccante di fama internazionale e non stupisce che i top club lo cerchino con grande interesse. Qualcuno sembra fare particolarmente sul serio, come il Real Madrid.

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, infatti, è a lui che starebbe pensando Ancelotti per raccogliere l’eredità di Benzema al centro dell’attacco. La testata spagnola oltretutto scrive che Lautaro sarebbe piuttosto tentato dall’ipotesi, visto il prestigio del club iberico. Ancelotti avrebbe poi un altro obiettivo preciso e già individuato, vale a dire Achraf Hakimi. L’idea di riportare ‘a casa’ il marocchino esiste, ma il pesante contratto in corso con il Psg rappresenta un ostacolo non facile da superare.