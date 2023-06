Pioli soffia l’attaccante a Sarri: colpo a parametro zero

Il Milan tenta il colpo a parametro zero: possibile ingaggio dalla lista svincolati per i rossoneri in vista della prossima stagione

Primi movimenti di mercato per il Milan dopo l’addio del direttore tecnico Paolo Maldini: il club rossonero tenta il colpo a parametro zero per il reparto offensivo.

La Lazio è sulle tracce di Luka Romero, attaccante argentino di origini spagnole di proprietà della Lazio ma in scadenza di contratto con il club biancoceleste. Un possibile colpo a parametro zero per i rossoneri, dato che – salvo clamorose sorprese – il giocatore classe 2004 rinnoverà il contratto con la Lazio in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ingaggiato dalla Lazio due estati fa, quando fu prelevato dal Maiorca, in queste due stagioni Luka Romero ha racimolato ventuno gettoni di presenza con la maglia della Lazio, trovando anche il primo gol nella partita dello scorso 10 novembre contro il Monza. In scadenza di contratto con il club biancoceleste, potrebbe rappresentare un interessante colpo a parametro zero per il Milan reduce dall’addio di Paolo Maldini come direttore tecnico.

Calciomercato Milan: per l’attacco piace Luka Romero

Il gol realizzato lo scorso 10 novembre contro il Monza ha permesso a Luka Romero di diventare il primo 2004 ad andare a segno in Serie A. L’ex Maiorca recentemente è stato impegnato con l’Argentina Under 20 nei Mondiali di categoria.

Alle dipendenze di Javier Mascherano, l’esterno ha segnato due gol in quattro partite giocate ed è già stato convocato in Nazionale maggiore da Scaloni. Da luglio sarà svincolato e il Milan si starebbe già muovendo per cercare di bruciare la concorrenza.