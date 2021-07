Lazio, arrivato in Paideia per le visite mediche Luka Romero: il giocatore svolgerà l’iter e raggiungerà il ritiro dove lo attende Sarri.

Giornata di visite mediche in casa Lazio. Luka Romero è arrivato in clinica Paideia, a Roma, nella tarda mattinata per svolgere i test prima di avere il via libera per raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro. L’arrivo ad Auronzo di Cadore è previsto per la tarda serata.

Mister Sarri aspetta il giovane talento classe 2004, e già protagonista di una strepitosa stagione in Liga. Più giovane di sempre a esordire nel massimo campionato spagnolo, è stato strappato al Maiorca a parametro zero.

Valerio Cassetta e Marco Barbaliscia