Manchester City, addio dopo la Champions: nuova avventura in panchina

Il Manchester City rischia di dover dire addio ad uno dei protagonisti del triplete; andiamo a vedere di chi stiamo parlando

Una stagione che sarà ricordata per sempre; il Manchester City ha chiuso l’anno nel migliore dei modi, con la conquista della Champions League. I Citizens hanno avuto la meglio sull’Inter di Inzaghi al termine di una partita giocata sicuramente al di sotto delle aspettative dai ragazzi di Guardiola ma la posta in palio era altissima. Alla fine, però, ci ha pensato Rodri a regalare la prima Champions al club inglese; un successo meritato per il percorso fatto da una squadra capace, in semifinale, di spazzare via il Real Madrid.

Non solo la Champions League nella stagione, entusiasmante, del Manchester City; i ragazzi di Guardiola, infatti, hanno anche conquistato la Premier League (dopo una clamorosa rimonta ai danni dell’Arsenal) e la FA Cup battendo in finale il Manchester United grazie ad una doppietta di Gundogan. Tre trofei per quello che è conosciuto da tutti come il triplete; chiudere la stagione con tre coppe vinte non è per nulla semplice e solo i più grandi ci riescono.

Guardiola, ovviamente, rientra in questa categoria; il tecnico ha scritto pagine incredibili nella storia del calcio ed è entrato di diritto nella storia del Manchester City per il semplice fatto di aver portato la prima Champions League nella storia del club inglese. L’allenatore è un vincente e sta già pensando alla prossima stagione; nel 2023-2024, però, il tecnico dovrà fare a meno di un suo collaboratore che è pronto a vivere una nuova esperienza. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Manchester City, Maresca può salutare: per lui avventura in panchina

Fare il collaboratore di Guardiola può solo che portare risultati positivi; parliamo, infatti, di uno dei tecnici più forti nel mondo del calcio, allenatore capace di scrivere pagine importantissime nella storia di questo sport. Poter lavorare, tutti i giorni, con Guardiola significa anche poter “rubare” i segreti del mestiere.

Uno dei collaboratori del Manchester City vincitore del triplete è Enzo Maresca; l’ex centrocampista, che in carriera ha vestito anche la maglia della Juventus, è pronto a vivere una nuova esperienza. Stando a quanto riporta il Telegraph, Maresca può diventare il nuovo allenatore del Leicester.

Le Foxes, che in passato hanno vinto la Premier League, hanno vissuto una stagione drammatica culminata con la retrocessione in Championship. L’obiettivo, ovviamente, è quello di una pronta risalita nel massimo campionato inglese. Per Maresca, dunque, potrebbe aprirsi la possibilità di diventare il nuovo allenatore del Leicester; portare il club alla promozione e sfidare il suo maestro, Guardiola, sarebbe una grandissima soddisfazione.