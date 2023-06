Fuga da Napoli dopo lo Scudetto: il top club paga la clausola

Fuga da Napoli dopo lo Scudetto, non solo l’addio di Luciano Spalletti. Il top club paga la clausola del big

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore in casa Napoli. Come raccontato da Calciomercato.it, sono giorni di riflessione per il presidente De Laurentiis dopo l’incontro con Paulo Sousa.

C’è il sì del tecnico portoghese, ma il patron azzurro sta ancora riflettendo e tiene in piedi anche altre piste. De Laurentiis, infatti, ha un dialogo aperto con Rudi Garcia e continuano i contatti con Galtier. La corsa per il nuovo allenatore è ancora aperta a questi tre profili, ma in questi giorni ADL deve fare i conti anche con la questione Giuntoli e il futuro di Kim. Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti in particolare sul difensore coreano.

“Non è vero che è chiusa col Manchester United. – aveva dichiarato l’agente – Per il futuro non c’è fretta, lo United è interessato a lui da quando era in Cina, ma abbiamo sempre e solo chiacchierato. Ripeto: non ci sono contatti concreti”. Fino ad oggi, come noto, la squadra più calda sul giocatore è stata il Manchester United. Irrompe, però, il Bayern Monaco.

Calciomercato Napoli, il Bayern Monaco piomba su Kim

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport DE’, il Bayern Monaco è balzato in pole per Kim. La trattativa con il Napoli starebbe procedendo spedita e potrebbe decollare in maniera concreta già nei prossimi giorni.

Il club bavarese starebbe puntando fortemente sul difensore del Napoli e sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria, valida solo per l’estero e dal valore in base al fatturato del club intenzionato a pagarla. Sono dunque giorni caldissimi sul fronte Kim-Bayern Monaco.