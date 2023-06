Che modulo usare al Fantacalcio? Ecco quello perfetto

Tra i giochi legati al calcio più importanti troviamo, senza nessun dubbio, il fantacalcio; andiamo a vedere il discorso legato al modulo.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno sociale; il fantacalcio coinvolge persone di ogni età con vari gruppi di amici che, ogni estate, si riunisce per organizzare il campionato e tentare di vincerlo. La parte più importante è l’asta; le persone hanno a disposizione una quantità stabilità di crediti (soldi virtuali che possono essere 250, 500 0 1000) per andare a comporre la propria rosa.

Al fantacalcio ogni rosa deve essere composta da tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti; bisogna sottolineare come, in fase di asta, è fondamentale avere una strategia decisamente chiara su come andare a suddividere i propri crediti.

E’ fondamentale, infatti, creare una rosa equilibrata senza andare a spendere troppo per un determinato reparto o in un determinato ruolo. La cosa importante è quella di avere, all’interno della propria rosa, cinque/sei giocatori dai quali ricevere bonus come gol o assist.

Il fantacalcio, come abbiamo detto, è molto più di un gioco; ci sono delle regole ben precise e una di queste riguarda il modulo; ecco tutti quello che dobbiamo sapere sui vari sistemi di gioco da utilizzare al fantacalcio.

Migliori moduli Fantacalcio

Iniziamo nel cercare di capire quale siano i migliori moduli da usare quando si gioca al fantacalcio; abbiamo due possibilità e la prima è, senza ombra di dubbio, quella di schierare la squadra con il 4-3-3 per permettere di sfruttare il tridente offensivo.

L’altra opzione, invece, è il 3-5-2; con questo sistema di gioco, infatti, viene data molta importanza al centrocampo, un reparto che se costruito bene nel corso dell’asta può portare molti risultati.

Che modulo usare al Fantacalcio mantra?

Il fantacalcio può essere giocato in due moduli diversi: classico o mantra. Per quanto concerne il secondo caso, esistono dei sistemi di gioco ben precisi da utilizzare. Tra questi troviamo, stando anche a quanto sottolineato da calciodangolo, il 3-4-3, il 3-4-2-1 e il 3-5-2 e il 3-4-1-2.

Questi quattro sistemi di gioco permettono al fanta allenatore di sfruttare al meglio gli esterni offensivi, giocatori che possono portare bonus molto importanti nel corso della stagione.

Come cambiare modulo al Fanta?

Stando a quanto riporta Fantamaster, con la funzione del cambio modulo possono essere effettuati cambi tra giocatori che non ricoprono lo stesso ruolo.

Una funzione che, di base, riduce di molto la possibilità di giocare in dieci. Se la formazione è stata schierata con il 4-3-3 e soli due attaccanti hanno giocato bisogna capire se in panchina ci sono prima i difensori (con il passaggio al 5-3-2) o i centrocampisti con la trasformazione del modulo in un 4-4-2.

Modulo dinamico Fantacalcio che cos’è?

Come sostiene Fantamaster, con il modulo dinamico le sostituzioni si effettuano in maniera autonoma in base, ovviamente, a come sono posti i giocatori in panchina.

Se, per esempio, non ci fosse un difensore disponibile a subentrare ad un difensore inizialmente messo in campo, entrerebbe in gioco un calciatore di un ruolo diverso portando ad un cambio modulo.

Consigli per scegliere modulo Fantacalcio

Possiamo dire come non esiste un vero e proprio consiglio per scegliere il modulo del fantacalcio; è chiaro che, dovendo andare a battere l’avversario, il consiglio è quello di cercare di sfruttare al meglio i giocatori che possono portarti un maggior numero di bonus tra gol e assist.

Miglior modulo Fantacalcio con trequartista

Il miglior modulo utilizzabile al fantacalcio, avendo a disposizione, il trequartista è il 3-4-1-2 con la funzione mantra.

Il fantacalcio mantra, infatti, obbliga le persone a costruirsi una rosa con giocatori posizionati nei ruoli che hanno nei rispettivi club.

Miglior modulo Fantacalcio difesa

La difesa, in un fantacalcio, viene sfruttata soprattutto se si decide di impostare il modificatore di difesa; si tratta della somma dei voti e del portiere e dei difensori diviso per quattro.

Ecco perché il miglior modulo per andare ad esaltare la difesa è il 4-4-2 o il 4-3-3; in questo caso, come detto, si fa la somma tra il voto del portiere e dei tre difensori che hanno reso meglio per poi dividere il tutto per quattro.

Moduli sbagliati Fantacalcio

Esistono dei moduli che, da regolamento, non possono essere utilizzati come ad esempio il 4-2-4 o il 3-6-1.

Se poi parliamo di moduli sbagliati possiamo citare il 5-3-2 o il 5-4-1; entrambi i sistemi di gioco, infatti, vedono la presenza di cinque difensori e questo riduce di molto la possibilità di portare bonus alla propria squadra.

Regole cambio modulo

Sono due le indicazioni da seguire: sull’applicazione dedicata al fantacalcio si può scegliere quante sostituzioni poter fare all’interno della partite e anche come farle.

Si possono fare tra giocatori dello stesso ruolo o tra giocatori di diverso ruolo e questo, porta, al cambio modulo all’interno della partita. Esattamente come succede nella realtà; il fantacalcio permette di avvicinarsi alla realtà del calcio nel miglior modo possibile.