Abbonamenti Atalanta stagione Serie A 2023-2024: prezzi, dove farlo e prelazione

La società sportiva Atalanta ha pubblicato nel sito ufficiale le prime informazioni sulla campagna abbonamenti Serie A 2023/2024. Vediamole.

Solitamente un club di calcio dà varie informazioni circa la campagna abbonamenti per la prossima stagione, attraverso un comunicato ad hoc che giunge tra la fine del campionato di Serie A e l’inizio della finestra di calciomercato estivo. E’ il caso dell’Atalanta, che si è mossa nell’ottica delle prevendite abbonamenti alle partite casalinghe al Gewiss Stadium.

Le finalità sono ben comprensibili: da un lato la campagna abbonamenti costituisce una fonte di entrata di indubbio rilievo per un club di calcio, e dall’altro la stessa consente di contribuire al consolidamento delle fedeltà dei tifosi nel corso del tempo. Ecco perché l’Atalanta ha reso noto un comunicato ad hoc, con cui fa chiarezza circa le date campagna abbonamenti 2023-2024.

Di seguito daremo allora tutte le informazioni e le anticipazioni di maggior rilievo, e che ogni tifoso della Dea dovrebbe ricordare già da adesso. Che cosa c’è scritto nelle ultime news dell’Atalanta? I dettagli.

Abbonamenti Atalanta stagione Serie A 2023-2024: il recente comunicato del club

Il 9 giugno prossimo sarà una data clou per i tifosi atalantini. Così indica il recente comunicato della società calcistica di Bergamo, che infatti spiega quali sono i giorni di interesse per gli appassionati. In particolare venerdì 9 giugno saranno pubblicate online tutte le informazioni sulla prossima campagna abbonamenti, mentre una settimana dopo – e dunque a partire da venerdì 16 – ci si potrà effettivamente abbonare alla nuova stagione, secondo le nuove regole campagna abbonamenti Atalanta stagione 2023-2024.

“È una fede” è il claim che appare sul sito web del club, con il volto grintoso e festante di un giovanissimo sostenitore dei nerazzurri di Bergamo. E non a caso l’avviso su www.atalanta.it lo spiega chiaramente: è cominciato il conto alla rovescia per assicurarsi il proprio posto allo stadio nelle gare casalinghe della Serie A, per il prossimo campionato.

Nel comunicato il club inoltre ricorda che i tifosi attualmente abbonati in Curva Sud Morosini e nei Distinti Sud, vale a dire proprio quei settori oggetto dei lavori della terza fase di riqualificazione del Gewiss Stadium, avranno la facoltà – se possibile – di ottenere l’abbonamento 2023-2024 negli altri settori dell’impianto disponibili.

La stessa Atalanta intende precisare che, numeri alla mano, non tutti gli abbonati potranno trovare posto allo stadio, come invece accaduto in questa stagione. E questo perché i citati lavori renderanno di fatto inagibili le aree interessate, diminuendo di fatto la capienza dell’impianto.

Diritto di prelazione per i tifosi

Ecco perché la società sportiva atalantina ha scelto che – al di là della eventuale sottoscrizione di un abbonamento per la stagione 2023-2024 – causa il disagio arrecato dai lavori, a tutti gli abbonati 2022-2023 dei settori Curva Sud Morosini e Distinti Sud sarà assicurato il diritto di prelazione nella nuova Curva Sud Morosini nella campagna abbonamenti 2024-2025. Si tratta del periodo successivo all’ultimazione dei lavori ora in corso di svolgimento.

Questi sono giorni molto importanti per il futuro dello storico impianto della Dea, da anni interessato da varie fasi di lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Lunedì 5 giugno il via della citata terza fase di riqualificazione del Gewiss Stadium con la riedificazione della curva sud Morosini, del settore ospiti e dei Distinti Sud.

Un lavoro sicuramente molto consistente e che, non a caso, sarà portato avanti in un periodo senza partite. In particolare la conclusione dei lavori è indicata per l’estate del prossimo anno. Ecco perché nella prossima stagione la capienza dell’impianto calerà di 3.500 posti, ma saranno previste comunque agevolazioni.

Sarà una stagione di grande sacrificio, queste le parole usate dal club nel comunicato alla tifoseria, soprattutto per riferirsi ai tifosi attualmente abbonati in Curva Sud Morosini e nei Distinti Sud. Ma l’attesa e il disagio saranno ripagati da un impianto ancora più moderno ed al passo con i tempi.

Terza fase dei lavori: cosa cambia per l’Atalanta?

La squadra di Bergamo continuerà a giocare nell’impianto anche nel prossimo campionato di Serie A 2023-2024 ma la capienza, come accennato, sarà notevolmente ridotta. Questo perché continueranno in questo periodo i lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium di Bergamo ed infatti, come annunciato dal club, proprio dopo l’ultima giornata di campionato vi è stata la partenza della cantierizzazione per la terza fase delle opere di rifacimento.

Lo abbiamo detto: una parte dei lavori prevede la ricostruzione della Curva Sud Morosini. Per quest’ultima l’avvio dei lavori di demolizione è calendarizzato giovedì 8 giugno alle 12. Nell’ambito dei lavori, sarà ricostruito anche il settore ospiti e quello dei Distinti Sud, oltre alla realizzazione di un parcheggio interrato.

La fine dei lavori è prevista per la fine dell’estate del prossimo anno con la conseguenza che l’Atalanta disputerà così tutta la stagione 2023-2024 senza un’importante parte del suo stadio e della sua tifoseria, per evidenti ‘limiti’ di spazio. Ma secondo la tabella di marcia tra circa un anno il club orobico, la città di Bergamo e tutti i tifosi nerazzurri potranno finalmente ottenere un Gewiss Stadium del tutto rinnovato.

In conclusione, se è vero che la curiosità, come al solito, atterrà a prezzi, agevolazioni, modalità di acquisto e ulteriori dettagli, è altrettanto vero che – come sopra accennato – la società ha fissato per la giornata di venerdì 16 giugno il via delle vendite degli abbonamenti ed è come sempre certo che si parta con la prelazione per chi è già in possesso di abbonamento stagionale in corso di validità.