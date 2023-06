UFFICIALE Inter: lascia il ritiro della Nazionale

Il calciatore non parteciperà alla semifinale di Nations League in programma domani sera contro la Spagna

Brutte notizie per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini in vista dell’appuntamento di domani. La selezione azzurra, come anticipato nelle scorse ore, dovrà essere costretta a fare a meno di uno dei suoi titolarissimi. Un duro colpo per la retroguardia azzurra alla vigilia di un match decisivo.

Dopo aver saltato l’ultimo allenamento per un attacco febbrile, Alessandro Bastoni non prenderà parte alla gara di domani sera valida come semifinale di Nations League contro la Spagna. Il centrale di proprietà dell’Inter è già stato rimpiazzato ufficialmente da Alessandro Buongiorno, come annunciato prontamente dalla Federcalcio Italiana: “Alessandro Bastoni fermato da un attacco febbrile, al suo posto convocato Alessandro Buongiorno”.