Ha saltato l’allenamento: febbre prima di Spagna-Italia

Spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, che sarà impegnata prima di tutto contro la Spagna in Nations League. Non arrivano buone notizie

Giornata di vigilia per l’Italia di Roberto Mancini che torna in campo domani sera alle 20.45 per affrontare la Spagna nelle semifinali di Nations League. Una gara secca da non fallire per gli azzurri che hanno quindi la chance di ritrovare il sorriso in un momento storico di passaggio per una nazionale che al tramonto del 2022 ha dovuto osservare i Mondali da casa.

Mancini e i suoi preparano la gara contro la nuova ‘Roja’ del ct Luis de la Fuente che ha raccolto l’eredità di Luis Enrique dopo la coppa del Mondo. Guai in vista in difesa però per il commissario tecnico dell’Italia che deve fare i conti con i problemi di Alessandro Bastoni. Come sottolineato anche dall’Ansa il centrale dell’Inter ha saltato l’allenamento odierno in quel di Coverciano per un attacco febbrile.

Solamente qualche linea di febbre per il classe 1999 e stop semplicemente precauzionale che non dovrebbe mettere a rischio la sua partenza per l’Olanda con gli azzurri in vista della Nations League.