Sorpasso Gundogan, battuta la concorrenza

Il futuro di Gundogan, centrocampista del Manchester City, potrebbe subire una svolta importante con un club passato avanti a tutti

La stagione 2022-2023 ha visto il Manchester City grande protagonista; il club inglese, infatti, ha conquistato quello che è conosciuto come triplete. I ragazzi di Guardiola, infatti, hanno vinto la Premier League dopo una spettacolare rimonta sull’Arsenal, l’FA Cup in finale con il Manchester United e la Champions League contro l’Inter in una partita non giocata al meglio dai Citizens.

Alla fine, però, è importante vincere e il Manchester City lo ha fatto; tra i protagonisti di questi successi troviamo, senza ombra di dubbio, Gundogan. Il centrocampista tedesco è stato grande protagonista della finale di FA Cup dove ha realizzato una doppietta di grande spessore con il primo gol messo a segno dopo pochissimi secondi.

Parliamo di un giocatore di una qualità superiore alla media e che può ricoprire diversi ruoli; Gundogan, infatti, ha la possibilità di giocare sia come mezzala in un centrocampo a tre sia come trequartista alle spalle della prima punta. Entrambi i ruoli mettono in risalto le caratteristiche del classe 1990 che è molto abile nell’inserirsi alle spalle della difesa avversaria e, infatti, da quando veste la maglia del Manchester City ha realizzato sessanta gol. Numeri veramente importanti; di centrocampisti con questa continuità realizzativa ne esistono pochi.

La stagione appena passata rischia di essere l’ultima per Gundogan con la maglia del Manchester City; il centrocampista ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e la sensazione è che possa lasciare la squadra di Guardiola. Un giocatore con queste caratteristiche fa gola a diversi club ma, secondo le ultime indiscrezioni, una squadra in particolare sembra aver messo la freccia per assicurarsi le prestazioni del centrocampista tedesco.

Gundogan, il Barcellona ha messo la freccia: possibile futuro in Liga per il centrocampista

Come detto sono diversi i club che hanno messo gli occhi su Gundogan; un giocatore come lui, in scadenza di contratto, non può essere lasciato andare tanto facilmente. Il club che sembra avere il vantaggio rispetto alla concorrenza, secondo quanto riportato da Sport, è il Barcellona.

Il club blaugrana ha chiuso la stagione vincendo la Liga e vuole rinforzare la rosa a disposizione di Xavi per confermarsi in campionato e tornare ad essere protagonista in Champions League. Le caratteristiche del tedesco sembrano essere perfette per il gioco del Barcellona che andrebbe a mettere nello scacchiere un elemento di enorme qualità per competere, al massimo, su tutti i fronti. Il futuro del centrocampista, dunque, potrebbe essere in Liga.