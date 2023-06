Sfumano 14 milioni: Lazio e Inter lo soffiano alla Juventus

Trattativa in salita per la Juventus: l’operazione sul punto di saltare, con Inter e Lazio pronte a soffiarlo ai bianconeri

La Juventus resta alla finestra per Milinkovic-Savic, tornato d’attualità nell’agenda della dirigenza bianconera in caso di divorzio con Rabiot.

Il francese è in scadenza il 30 giugno e la ‘Vecchia Signora’ sta provando a convincere l’ex PSG a restare almeno un altro anno sotto la Mole. Senza l’accordo e l’addio, la Juve dovrà necessariamente trovare un sostituto in grado di coprirne il vuoto e due sono o nomi cerchiati in rosso nella lista di Allegri, Calvo e Manna: appunto Milinkovic e Frattesi, gioiello del Sassuolo ambito anche da Inter e Roma. Nell’affare con la Lazio potrebbe rientrare il riscatto di Pellegrini, stimato a 14 milioni di euro dopo il prestito dello scorso gennaio, per abbassare la valutazione economica di Lotito che non scende al momento sotto i 40 milioni.

C’è un problema però per la Juventus: il patron laziale e Sarri non sono convinti della permanenza di Pellegrini e difficilmente il terzino ex Roma resterà nella capitale come riporta il ‘Messaggero’. Il tecnico campano avrebbe infatti messo nel mirino Parisi per rinforzare la corsia mancina dello scacchiere biancoceleste, preferendolo a Pellegrini. Un’altra tegola per la Juve è appunto l’inserimento della Lazio per il terzino dell’Empoli che i toscani cederanno al miglior offerente. Su Parisi i bianconeri devono fronteggiare anche il corteggiamento dell’Inter, a caccia di un esterno a sinistra in caso di partenza di Gosens.