Rifiuto ma addio al Milan: notizia sconvolgente su Maignan

Il portiere francese è uno dei pilastri della squadra di Pioli. Nel 2021 il club rossonero fece un affare pagandolo appena 13 milioni di euro

Intervenuto ieri nella diretta Twitch di Tv Play, Carlo Pellegatti ha confermato le voci provenienti dall’Inghilterra riguardo un tentativo concreto da parte del Chelsea per Mike Maignan.

“L’offerta per il portiere francese sembra vera, un’offerta da 90 milioni – le parole di Pellegatti – La cosa strana è che si è sempre detto che con un’offerta indecente chiunque potrebbe partire, tuttavia pare il Milan abbia detto no. In effetti con Maignan non vendi solo un giocatore, bensì un uomo carismatico e un gran portiere con i piedi nell’epoca in cui si parte sempre dal basso”.

Oggi in Francia sono tornati sull’argomento Maignan, con ‘footmercato.net’ che ha confermato a sua volta la ‘mossa’ dei londinesi per strappare l’ex Lille alla società di Cardinale.

La notizia della notizia, forse la più importante, è che (anche) Maignan avrebbe risposto picche ai ‘Blues’, considerato che l’anno prossimo non giocheranno la Champions. E così ha indirizzato il club di Todd Boehly verso Onana, seppur le ultime indiscrezioni provenienti da Oltremanica sostengono che Pochettino abbia deciso di puntare tutto su Kepa.

Dalla Francia: Maignan pronto a lasciare il Milan

Maignan ha rifiutato il Chelsea ma, a detta sempre di ‘footmercato.net’, il classe ’97 è ben disponibile a lasciare il Milan in questo calciomercato estivo.

Maignan non avrebbe digerito il licenziamento di Maldini e Massara, vedendo il tutto come una sorta di ‘ridimensionamento’ del progetto sportivo. Vedremo se ci sarà o meno un nuovo tentativo del Chelsea, ma per il cartellino del numero uno rossonero potrebbero provarci pure altre big inglesi, vedi il Manchester United.