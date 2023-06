Onana venduto a 60 milioni: il ribaltone è clamoroso

Il portiere camerunese è l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter in questo calciomercato estivo. Ecco le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra

Il mercato estivo dell’Inter sarà all’insegna dell’autofinanziamento. Per comprare, prima bisognerà vendere. Ad oggi l’indiziato numero uno a lasciare la Milano nerazzurra è Andre Onana, da mesi nel mirino del Chelsea. Arrivato a zero, commissioni escluse, il portiere camerunese garantirebbe una maxi plusvalenza.

Marotta e Ausilio partono da una valutazione da 60-70 milioni di euro, ma probabilmente il loro sì arriverebbe anche in caso di proposta sui 50. A breve ci sarà un summit con i ‘Blues’ nel quale si parlerà anche dell’ex Ajax, legato al club di Zhang da un contratto fino a giugno 2026 da circa 3 milioni di euro netti e diventato subito un pilastro della squadra di Inzaghi.

Futuro di Onana sarà al Chelsea? Va detto che le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra raffreddano non poco – per non dire definitivamente – la pista Onana per i londinesi.

Stando a ‘Sky Sports’, Pochettino avrebbe in sostanza cambiato idea. Il neo tecnico del Chelsea sarebbe adesso intenzionato a puntare tutto su Kepa. Lo spagnolo è ancora il portiere costato di più (80 milioni) in tutta la storia del calcio, ma fin qui a Londra ha profondamente deluso le attese. A Pochettino, dando ascolto alle indiscrezioni della fonte inglese, piace molto, tanto da accantonare Onana.



Calciomercato Inter, Onana si allontana dal Chelsea: Pochettino punta su Kepa, serve solo un vice

Kepa portiere titolare del Chelsea nella prossima stagione, la scelta di Pochettino sarebbe definitiva.

Per ‘Sky Sport’ la società di Todd Boehly – con la quale i nerazzurri affronteranno l’argomento Lukaku ma anche quello Koulibaly, priorità per la difesa – potrebbe muoversi sul mercato solo per un vice dell’ex Athletic Bilbao, a patto che Mendy lasci ‘Stamford Bridge’