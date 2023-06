Petkovic più Modric ai supplementari: Olanda ko, la Croazia in finale di Nations League

È la Croazia a guadagnarsi l’accesso alla finale della Nations League: battuta l’Olanda ai supplementari

La Croazia è la prima finalista della Nations League. La Nazionale allenata da Dalic batte supplementari l’Olanda e stacca il pass per l’atto conclusivo che si disputerà domenica sera a Rotterdam.

I padroni di casa partono meglio e nella prima frazione tengono in mano il pallino del gioco, pur senza mai rendersi realmente pericolosi. Di vere occasioni da gol non se ne vedono e la prima svolta del match arriva al minuto 34: è Malen a sbloccare il risultato con una conclusione di destro da dentro l’area di rigore. E’ il gol che regala l’1-0 alla formazione di Koeman ed è anche l’unico della prima frazione di gioco.

Nella ripresa però la Croazia cambia marcia e occupa con costanza la metà campo avversaria. La logica conseguenza è il gol del pareggio che puntuale arriva al 55′. Gakpo è steso in area di rigore, l’arbitro indica il dischetto e Kramaric dagli undici metri non sbaglia.

Nations League, Olanda-Croazia 2-4 ai supplementari

Dopo aver trovato il pareggio, il copione del match non cambia. La Croazia continua ad attaccare, mentre l’Olanda fa fatica a uscire dalla propria metà campo.

I padroni di casa sono in difficoltà e ne approfittano gli ospiti poco prima della mezzora della ripresa. Luka Ivanusec sfonda sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Pasalic trasforma in gol. Siamo al 72′ e l’Olanda avrebbe tempo per provare a rimettere in piedi la partita, ma la formazione di Koeman non riesce a creare seri pericoli dalle parti di Livakovic se non qualche mischia in area di rigore. Proprio da una mischia arriva all’ultimo assalto il gol del pareggio: lo firma Lang e manda le squadre ai tempi supplementari.

Domina la stanchezza in campo, ma una meraviglia di Petkovic (entrato ad inizio supplementari) riporta in vantaggio la Croazia al 98′. Nel finale succede di tutto: Malen sbaglia un gol incredibile, gli ospiti vengono fermati dalla traversa. A cinque minuti dalla fine, Petkovic si guadagna un rigore, Modric segna e chiude il match. Vince la Croazia e vola in finale dopo attende la vincitrice della semifinale tra Italia e Spagna.

OLANDA-CROAZIA 2-4: 34′ Malen (O), 55′ Kramaric rig. (C), 72′ Pasalic (C), 90’+6 Lang (O), 98′ Petkovic (C), 116′ Modric rig. (C)