Juventus, Milik allo scoperto sul suo futuro: “Lo spero”

Le parole di Arkadiuz Milik al ritiro della Nazionale polacca non sono di certo passate inosservate: ecco quanto riferito sul suo futuro

La sessione estiva di calciomercato è cominciata da pochi giorni, ma gli spifferi e le indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere stanno circolando senza soluzione di continuità. Sono diverse le questioni che agitano le acque, a cominciare dai diversi nodi da sciogliere in casa Juventus.

Uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento degli uomini mercato bianconeri è sicuramente l’attacco. In attesa di definire con maggiore chiarezza il futuro di Dusan Vlahovic, la Juve vuole puntare a risolvere in tempi relativamente brevi la questione Milik. L’attaccante polacco non è stato riscatto dalla “Vecchia Signora” ma potrebbe ugualmente far ritorno alla Juve. Da capire, però, la formula con la quale imbastire la nuova operazione con il Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Milik sul suo futuro:

Il bandolo della matassa potrebbe essere trovato facendo firmare a Milik il rinnovo di contratto con il Marsiglia e poi riportarlo a Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per adesso, però, c’è ancora distanza tra domanda ed offerta e le parti dovranno effettuare ancora sensibili passi in avanti per venirsi incontro. Dal ritiro della sua Nazionale, intanto, Milik ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro, esternando la sua volontà di ritornare alla Juve. Ecco quanto riferito da Milik:

“Bilancio sulla stagione con la Juve? Ho fatto una buona partenza ma poi un infortunio mi ha costretto a stare fermo per un mese e mezzo ed è stato difficile per me tornare al livello a cui ero prima. Non è stata una stagione facile per la Juve, soprattutto considerando la questione penalizzazione. Futuro? I club stanno dialogando e spero di restare alla Juve: il mister mi vuole e vedremo se ci sarà un accordo.”