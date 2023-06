Il Dagl blocca tutto: ribaltone sul decreto penalizzazioni

Arriva una nuova svolta all’interno dell’itinerario per l’approvazione della norma sulla giustizia sportiva. Ecco l’intervento del Dagl

Il caso Juventus che si è manifestato nel corso dell’ultima annata di Serie A ha fatto scuola. Una stagione molto particolare quella vissuta dai bianconeri, e condizionata da un terremoto societario, che ha cambiato l’assetto del club, oltre ad una forte penalizzazione in classifica attorno alla quale si è dibattuto parecchio.

Il caso plusvalenze è stato infatti centralissimo nell’ultima annata della squadra di Massimiliano Allegri, penalizzata in prima istanza agli albori del 2023 con un corposo -15 punti. Uno score poi momentaneamente restituito prima di un seguente giudizio arrivato a margine delle ultime gare di Serie A, poco prima del calcio d’inizio della partita poi persa in malo modo in casa dell’Empoli. A conti fatti la Juventus ha messo a referto una penalizzazione importante di ben 10 punti in graduatoria non andando oltre un settimo posto deludente. Una vicenda, che proprio per la sua intera gestione, considerando che il campionato era in pieno corso di svolgimento, ha fatto discutere parecchio, tanto da far ponderare misure per evitare altre casistiche simili.

Giustizia Sportiva, bloccato il decreto sulle penalizzazioni: interviene il Dagl

A proposito della scomoda casistica che ha coinvolto la Juventus quest’anno arriva una svola corposa in merito all’approvazione della norma sulla giustizia sportiva che era volta proprio ad evitare altre situazioni simili in materia di penalizzazioni a campionato in corso.

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Dagl ovvero il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio avrebbe bloccato il provvedimento che avrebbe spostato dal primo all’ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva il confine da valicare per rendere poi effettivamente operative le possibili penalizzazioni riguardanti i processi sportivi.

La normativa aveva proprio l’idea di evitare riscritture delle classifiche, impedendo altri casi Juventus. Il Dagl avrebbe però posto uno stop sul tutto. Ora bisognerà vedere e capire come si muoverà il governo.