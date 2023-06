Da Ferrero a Scaroni e Zhang: il saluto del calcio italiano a Berlusconi

Sono in corso i funerali in piazza Duomo per salutare Silvio Berlusconi per l’ultima volta

A partire dalle 15.00 in piazza Duomo i funerali di Silvio Berlusconi. Un ultimo saluto al Cavaliere che ha radunato questo pomeriggio migliaia e migliaia di persone per onorare la sua scomparsa. Una folla commossa e stretta in un lungo abbraccio nel ricordo di un uomo che ha senz’altro lasciato un segno nel paese.

Dal mondo della comunicazione, passando a quello per la politica e dello sport: settori nei quali Berlusconi è stato grande interprete e spesso da vincitore nel corso della sua polivalente carriera. Grande presenza, com’era lecito aspettarsi, da parte delle principali personalità legate al mondo del calcio italiano in una piazza prevalentemente a tinte rossonere.

Numerosi i presidenti di Serie A accorsi in piazza Duomo per l’ultimo tributo nei confronti di Berlusconi: dall’attuale numero uno del Milan Paolo Scaroni, passando anche dai ‘rivali’ Zhang, Marotta, De Laurentiis, Ferrero, Lotito e Cairo. Presenti anche una delegazione in rappresentanza del Monza, l’amico e collega di tante battaglie politiche come Ignazio La Russa, peraltro tifoso nerazzurro, e il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.