Tifosi infuriati con l’Inter per la cessione: “Non si tocca!”

L’arrivo in finale di Champions League ha permesso all’Inter di tirare i fiato e non essere costretta a cedere un big per fare cassa. Ma se arrivassero offerte irrinunciabili, nessuno sarà incedibile

Se c’è una cosa che ai tifosi nerazzurri interessa quasi più delle prestazioni in campo, è l’attaccamento alla maglia. Se poi un giocatore ha entrambe le cose, allora entra di diritto nella lista degli intoccabili.

Ad oggi, su quella lista, c’è anche André Onana. Carica, carisma, spirito da leader (fondamentale per un portiere), ma non solo. Perché il portiere camerunense, per cui anche nientepopodimeno che Pep Guardiola ha speso importanti parole, è stato uno degli uomini fondamentali di Simone Inzaghi. Uno di quelli che ha portato l’Inter in finale di Champions League con otto clean sheet.

Un portiere moderno, diverso da Samir Handanovic e anche dalla maggior parte dei portieri che siamo abituati a vedere. Perché rischia, esce molto dalla porta, accetta l’uno contro uno, usa tantissimo i piedi sia per parare che per impostare il gioco. Vede il giocatore libero e riesce a mettere il pallone preciso su di lui e per lui. Quasi un regista aggiunto.

In pochissimo tempo Onana ha conquistato il cuore dei tifosi che ora tremano di fronte alle notizie di mercato che lo vedrebbero al Chelsea per una cifra intorno ai 60 milioni. “Onana, Bastoni, Barella, Lautaro. Questi sono l’ossatura della squadra, l’anima. Se vogliamo continuare a crescere e competere vanno tenuti ad ogni costo”. E ancora “Onana non lo darei nemmeno per Ronaldo e Messi insieme”. “Onana non si tocca”, “Onana numero 1”, “Onana è clamoroso, non facciamo eresie!”. Insomma, la posizione dei tifosi è chiarissima.

Onana-Chelsea, l’Inter sente odore di mega plusvalenza

Meno chiara forse la posizione della società. Onana sta benissimo a Milano e all’Inter, come da lui stesso dichiarato. E come sempre lui ha detto, vorrebbe restare ma purtroppo la sua permanenza non dipende solamente da lui.

Il Chelsea è letteralmente innamorato del portiere e potrebbe veramente mettere sul piatto una cifra monstre a cui l’Inter non riuscirebbe a rinunciare, facendo un’enorme plusvalenza su un giocatore arrivato in nerazzurro a parametro zero.

Per i tifosi Guglielmo Vicario, in pole nel caso Onana partisse veramente, è un buon portiere. Ma non abbastanza per sostituire il camerunense, uno dei leader della squadra che potrebbe davvero rappresentare il futuro dell’Inter.