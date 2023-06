Rottura UFFICIALE: allenatore sollevato dall’incarico

Dopo le tensioni delle ultime settimane è arrivato il comunicato ufficiale: l’allenatore è stato sollevato dall’incarico

Il finale di stagione ha portato a nuove tensioni, con le incertezze sul futuro che continuavano a montare: oggi è arrivata la decisione definitiva.

L’Adana Demirspor ha diramato una lettera ufficiale sui social del club in cui ha comunicato la decisione di sollevare dall’incarico Vincenzo Montella. Il tecnico italiano negli ultimi anni ha portato il club turco prima ad un nono posto in classifica e poi ad un quarto posto, record per l’Adana Demirspor. Non è bastato, però per proseguire insieme e ora Vincenzo Montella è ufficialmente senza panchina.