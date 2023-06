Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 13 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 13 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I tre quotidiani sportivi italiani, in prima pagina, danno ampio spazio alla morte di Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine di storia italiana non solo come uomo politico ma anche come presidente calcistico. Prima di esserlo del Monza, lo era stato, a lungo, del Milan, con epopee di grandi successi. La ‘Gazzetta dello Sport’ lo ricorda come “L’uomo delle stelle“; è “La fine del giuoco” per il ‘Corriere dello Sport’; mentre ‘Tuttosport’ titola con “Ho visto un re“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 13 giugno

All’estero, c’è più spazio invece per le novità di calciomercato. Alcune delle quali piuttosto importanti, con un ritorno di fiamma eclatante.

Il filo tra Mbappé e il Real Madrid torna infatti a riannodarsi. ‘As’, in Spagna, scrive che “Mbappé se pone a tiro” degli spagnoli, avendo comunicato che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Psg il prossimo anno e che dunque tra dodici mesi si libererà a zero, avvicinando la possibilità di un addio in questa sessione. In Francia, invece, su ‘L’Equipe’ il punto di vista dei parigini, che non ci stanno: “Paris durcit le ton“.