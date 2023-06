Juve, occhio ai giovani: Turicchia protagonista con l’Italia U20. Poi Iling Jr, Soulé e Barbieri

Il Mondiale U20 in Argentina si è chiuso con la vittoria dell’Uruguay di Marcelo Broli. A decidere la sfida un gol all’86’ di Luciano Rodriguez. Per L’Italia di Carmine Nunziata la medaglia d’argento e l’orgoglio di un grande percorso

Tra gli assoluti protagonisti della cavalcata degli azzurrini sino alla finale allo stadio Diego Maradona di La Plata, Riccardo Turicchia. Punto fermo della Next Gen di Massimo Brambilla.

Turicchia, classe 2003 di Imola, nasce terzino sinistro ma nel corso del mondiale è stato sfruttato da mister Nunziata anche sulla corsia di destra. Il percorso quasi netto, dai gironi alla finale, ha visto gli azzurrini affrontare nell’ordine: Brasile, Nigeria (unica sconfitta), Rep. Dominicana, Inghilterra, Colombia e Corea del Sud. Si è interrotto appunto contro la Celeste.

Nelle sette sfide giocate dall’Italia, il terzino della Juventus Next Gen è sceso in campo in tutte le occasioni. Solamente in una gara, la seconda contro la Nigeria, non da titolare. Nella semifinale contro la Corea del Sud, è suo l’assist per il 2-1 del capocannoniere del mondiale Cesare Casadei, che porta la Nazionale U20 all’atto finale.

Con al Juventus Next Gen il 2003 ha collezionato nel corso dell’ultima stagione 24 presenze. Alle quali si aggiungono le tre nel campionato di Primavera 1, agli ordini di mister Paolo Montero.

Iling Jr blindato, Soulè e Barbieri non sono incedibili

Riccardo Turicchia ha dimostrato di essere in crescita e la chiamata di Nunziata per il torneo iridato di categoria ne è la prova.

Il terzino, essendosi messo in mostra su entrambe le fasce potrebbe anche essere preso in considerazione nel giro della prima squadra, qualora il suo percorso di crescita dovesse proseguire.

Ci sono già esempi di giocatori juventini che hanno percorso questa strada: su tutti Iling Jr e Miretti, stabilmente nella rosa della Juventus di Allegri, così come Soulè. Senza dimenticare gli inserimenti di Barrenechea e Barbieri e le convocazioni dei vari Riccio, Sersanti e Garofani. Occhio, in chiave Next Gen, anche alle due stelline della Primavera Yildiz e Huijsen ormai stabilmente inseriti nella seconda squadra che milita nel campionato di Serie C. Anche loro sono in aria di Prima Squadra.

Le sirene di mercato chiaramente ci sono anche per i giovani talenti bianconeri. Va fatta però chiarezza. Se per le due pregiate pedine uscite dal vivaio come Soulè e Barbieri la ‘Signora’ è disposta ad ascoltare delle proposte e prendere in considerazione alcune offerte, per Iling Jr la situazione è diversa. L’inglese ha convinto al 100% Max Allegri e per lui la Juventus è disposta a sedersi al tavolo solo per una proposta irrinunciabile. Se ne parla dai 20 milioni in su.