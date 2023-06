Inter, assalto al big nerazzurro: irrompono i dollari arabi

Iniziano le grandi manovre di mercato e un big dell’Inter potrebbe essere sacrificato: sondaggi in corso dall’Arabia, le cifre

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, per l’Inter, il rompete le righe con tanta amarezza, per una gara che sarebbe potuta andare anche diversamente, per come si è sviluppata. Il Manchester City visto a Istanbul non era imbattibile, c’è rimpianto ma anche la voglia di riproporsi il prossimo anno a grandissimi livelli, in Europa come in Italia.

Giocatori in vacanza, la dirigenza ancora no, per predisporre la prossima stagione. Giornata importante oggi con il summit con il tecnico Simone Inzaghi per progettare una annata in cui le attese saranno notevoli. L’intenzione è chiara: conservare il più possibile i big in rosa e puntare a qualche innesto di spessore per rilanciare le ambizioni verso l’alto. Ma almeno un sacrificio eccellente sarà inevitabile.

Inter, tra i 25 e i 30 milioni per la cessione eccellente: le ultime

In questo senso, attenzione ai movimenti in corso dall’Arabia Saudita, da dove, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbero partiti dei sondaggi per un calciatore interista di una certa importanza.

Parliamo di Marcelo Brozovic, che lo scorso anno aveva rinnovato a peso d’oro il suo contratto in nerazzurro ed è, dopo Lukaku, il giocatore più pagato della squadra. Negli ultimi due mesi, dopo una annata travagliata, ha ribadito la sua centralità, ma, con Calhanoglu che in cabina di regia si è disimpegnato alla grande ed è vicinissimo a sua volta al rinnovo, non è più forse così indispensabile. Le tensioni di questa stagione potrebbero aver raffreddato inoltre il rapporto e, di fronte a una cifra tra 25 e 30 milioni di euro, la cessione sembrerebbe uno scenario plausibile. Gli arabi ci pensano, starebbe sondando nuovamente il terreno anche il Newcastle. Per il sostituto in rosa, in caso di addio partirebbe l’assalto convinto a Frattesi o a Milinkovic-Savic.