Allegri-Juventus, tifosi in rivolta: tra esonero e dimissioni

I tifosi della Juventus sono sempre più schierati su Massimiliano Allegri. Ecco che cosa sta succedendo

Sono giorni bollenti in casa Juventus sul fronte Massimiliano Allegri. Dopo la conferma definitiva di Scanavino, è infatti piombata la tentazione araba per l’allenatore.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha presentato un’offerta da 45 milioni in tre stagioni per convincere l’allenatore. Un contratto da capogiro che potrebbe far vacillare Allegri, finora fermamente convinto di proseguire la propria avventura sulla panchina bianconera dopo la conferma del club.

Per l’Al-Nassr il tecnico della Juventus è diventato l’obiettivo numero per la panchina. Il primo sponsor è proprio CR7, che ha avuto ottimi numeri nella sua stagione in bianconero con Allegri. Il club saudita è alla ricerca di un profilo internazionale e di grande esperienza e sarebbe pronto a fare follie per convincere l’allenatore. Contestualmente, sono sempre più schierati anche i tifosi della Juve riguardo al possibile addio del tecnico.

Juventus, i tifosi chiedono l’addio di Massimiliano Allegri

Nel tweet pubblicato dal club bianconero per la campagna abbonamenti, il pensiero dei tifosi è sempre rivolto al futuro di Allegri. I sostenitori della Juve chiedono a gran voce l’esonero o le dimissioni:

Rinnovo abbonamento, al via la nuova fase. Tutte le info 🎟️ — JuventusFC (@juventusfc) June 12, 2023

“Se cacciate Allegri lo faccio”, “prima il comunicato, poi l’abbonamento”, o ancora: “Mandate via quel dinosauro, 0 abbonati quest’anno”. Sono solo alcuni dei tantissimi commenti che stanno arrivando al tweet della Juventus. I tifosi sono sempre più schierati.