Vlahovic, è finita: arrivato l’annuncio UFFICIALE

Dusan Vlahovic è ad un bivio della propria carriera dopo una stagione da dimenticare. Il futuro è in bilico ma anche la condizione fisica non è delle migliori: l’annuncio dalla Serbia

Terminata la stagione con i club è tempo di dedicarsi agli impegni delle nazionali prima di pensare alle vacanze estive. Una convocazione che però si è messa male sin da subito per Dusan Vlahovic, reduce già con la Juventus da un’annata totalmente da dimenticare.

Il bomber serbo è apparso involuto e fuori dal gioco di Massimiliano Allegri, con uno score in calo dal punto di vista realizzativo, condizionato anche da qualche problema fisico di troppo nel corso della stagione. Infortuni che incidono anche con la nazionale. Con un post sui propri social la Federazione della Serbia ha infatti diramato una nota ufficiale nella quale ha annunciato il forfait dello juventino per le prossime due gare: “Per problemi di infortunio, Dušan Vlahovic non sarà a disposizione del tecnico Dragan Stojkovic per le partite contro Giordania e Bulgaria“.

Ancora guai quindi nell’annata di Vlahovic che finisce nel peggiore dei modi con il problema rimediato prima delle prossime sfide della sua nazionale. La Serbia sarà di scena il 16 giugno in amichevole contro la Giordania, e il 20 per le qualificazioni ad Euro 2024 contro la Bulgaria.