Torino e Monza sulle tracce di Masovic: i dettagli | ESCLUSIVO

Il nazionale serbo viene da una stagione positiva in Bundesliga, con 4 gol messi a segno in 32 presenze. Il suo contratto scade nel 2025

Non ufficialmente, ma il calciomercato estivo è già cominciato. Non solo le big, si muovono anche club di media fascia con ambizioni europee come Torino e Monza, quest’ultimo a lutto per la morte di Silvio Berlusconi.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, proprio Torino e Monza sarebbero sulle tracce di un calciatore che ha fatto bene nella Bundesliga che si è da poco conclusa con il ‘suicidio’ del Borussia Dortmund all’ultima giornata. Parliamo di Erhan Masovic, difensore centrale in forza al Bochum giunto quattordicesimo e dunque riuscito a salvarsi.

Ventiquattro anni e nazionale serbo, Masovic abbina una buona qualità a una fisicità importante (è alto 1189 cm). Pur essendo ancora giovane, ha compiuto 24 anni lo scorso novembre, vanta già una ottima esperienza a grandi livelli.

All’occorrenza anche centrocampista e in scadenza a giugno 2025, il classe ’98 vede bene la porta come dimostrano i 4 gol realizzati quest’anno. Il Bochum potrebbe lasciarlo andare per 3-4 milioni di euro.