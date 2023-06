“Situazione molto negativa”: ‘fuga’ da Allegri, in tre dicono addio alla Juventus

Mentre Allegri deve decidere sull’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, è pronta la fuga dalla Juventus: scappano via tutti

Resta o va via: il futuro di Massimiliano Allegri è ancora un mistero. Dopo la conferma arrivata da parte di Scanavino, la proposta faraonica piovuta dall’Arabia Saudita ha riaperto le discussioni sul tecnico della Juventus.

Come raccontato dalla nostra redazione, l’Al Nassr ha presentato un’offerta da 45 milioni di euro (in tre stagioni) al tecnico livornese che ora sta tentennando sul da farsi. Allegri in Arabia Saudita potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo, con il portoghese che è uno degli sponsor principali per l’arrivo dell’allenatore.

Al Nassr ma non solo, visto che anche l’Al Hilal vuole Allegri per la propria panchina. L’allenatore intanto è a Montecarlo dove potrebbero esserci anche nuovi contatti con il mondo saudita e dove potrebbe prendere la decisione definitiva sul suo futuro. Una decisione che la Juve spera che arrivi in tempi brevi perché, in un senso o nell’altro, c’è una stagione da programmare.

Juventus, Allegri ‘solo’: lo staff pronto a mollare

In caso di addio, la squadra bianconera dovrà trovare un sostituto in maniera rapida e uno dei nomi più gettonati è quello di Igor Tudor. In caso di permanenza, invece, non mancheranno i problemi e potrebbe esserci una sorta di ‘fuga’ dalla Juventus.

A spiegarlo è Luca Momblano nel corso del suo intervento a ‘juventibus’. Il giornalista ha spiegato che, con Allegri in panchina, ci saranno comunque uscite, sia tra i calciatori che dallo staff, perché “la situazione viene percepita in maniera molto negativa”. In particolare alcuni giocatori non sarebbero convinti della conferma di Allegri, mentre nello staff del tecnico almeno in tre potrebbero lasciare.

Bianco è ormai vicino all’addio con un probabile approdo a Modena, ma non solo. “Trombetta ha delle proposte – spiega Momblano – e Padoin ha una proposta per fare il vice allenatore in Serie A”. Addii possibili anche all’interno dello staff del preparatore atletico Folletti. Una situazione quindi complicata alla quale si aggiunge, stando a quanto riferisce lo stesso giornalista, il no di Andrea Barzagli: Allegri gli avrebbe prospettato la possibilità di entrare a far parte del proprio staff, ricevendo una risposta negativa.