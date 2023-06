Allegri-Juve tra permanenza e addio c’è Montecarlo: spunta una foto

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è sempre argomento di grande attualità. Intanto il tecnico bianconero si gode le prime vacanze

C’è tanta attesa per la Juventus che verrà in futuro dopo un biennio particolarmente negativo ed avaro di soddisfazioni. Zero titoli dal ritorno di Allegri al comando dei bianconeri, ed un vertice di critiche mai particolarmente tenero proprio nei confronti dell’operato dell’allenatore toscano.

Non sono mancate difficoltà di ogni tipo, dentro e fuori dal campo, con le vicende che hanno portato anche al -10 sulla classifica di quest’anno che hanno inevitabilmente avuto il loro peso. Ora però è il momento di resettare e ripartire per la Juventus che si guarda intorno a caccia del futuro migliore possibile da andare ad esplorare.

Proprio il destino dello stesso Allegri resta peraltro argomento di grande attualità: in settimana l’ad Scanavino lo aveva confermato sulla panchina della Juve, ma negli ultimi giorni, come vi abbiamo anche raccontato, si è parlato anche di una suggestiva ipotesi araba. L’Al-Nassr ha presentato un’offerta da 45 milioni in tre stagioni per convincere Allegri ma tutto è ancora da decifrare per quanto concerne le prossime mosse dell’allenatore toscano.

Juventus, momenti di relax per Allegri: vacanze a Montecarlo

Ciò che è certo, in merito ad Allegri, e che al momento il tecnico italiano si è preso una pausa vacanziera in quel di Montecarlo lì dove ha anche incontrato Martin Rih, procuratore a capo dell’agenzia MLM Sport Group.

Un incontro certificato anche da uno scatto particolarmente sorridente pubblicato sul proprio profilo Instagram dallo stesso Riha. Allegri quindi si gode un po’ di relax nel Principato di Monaco, in attesa di capire quale sarà il suo futuro e la progettualità che dovrà seguire per riportare in alto la Juventus in caso di permanenza a Torino.