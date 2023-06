Niente squalifica per Mourinho: accordo per il patteggiamento

Dopo la Juventus tocca a José Mourinho: è arrivato l’accordo per il patteggiamento con la Procura Federale

José Mourinho patteggia. Stando a quanto riferisce ‘ansa.it’, sarebbe stato trovato una bozza d’accordo con la Procura Federale per il caso Chiffi. Lo scorso 3 maggio, al termine della partita tra Monza e Roma (1-1 il punteggio finale), il tecnico portoghese aveva rivolto dure accuse all’arbitro Chiffi, venendo quindi deferito il 19 maggio.

Lo Special One definì il direttore di gara “il peggior arbitro incontrato in carriera”, aggiungendo anche “tecnicamente orribile, umanamente non empatico”. Frasi che aveva sollevato un polverone e il deferimento per Mourinho e la Roma per responsabilità oggettiva.

Ora, stando a quanto emerso alla vigilia dell’udienza, si sarebbe giunti ad un accordo per il patteggiamento. L’intesa prevederebbe una multa, salvando così Mourinho dalla squalifica. Ora, bisognerà vedere se il Tribunale Federale Nazionale accetterà l’accordo o meno.

Stando a quanto riferisce, invece, ‘gazzetta.it’, per il patteggiamento mancherebbe ancora l’accordo su un aspetto che la Procura Federale ritiene importante. Mourinho dovrebbe chiedere pubblicamente scuse all’arbitro. Su questo aspetto, si legge, ci sarebbe ancora da discutere, mentre l’intesa sarebbe totale sulla multa pecuniaria. Domani, prima delle 10, se ne saprà di più.