Salernitana-Gattuso, quotazioni in rialzo: le ultime di CM.IT

Con Paulo Sousa che tratta con il Napoli, la Salernitana vaglia le varie ipotesi per il prossimo allenatore: salgono le quotazioni di Gattuso

Il Napoli scompagina i piani della Salernitana. Aurelio De Laurentiis, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la separazione da Spalletti, ha puntato su Paulo Sousa, con il quale ha avuto un incontro nei giorni scorsi. Impressioni positive, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo.

Questo però non ferma la Salernitana che ha messo in moto l’organizzazione che può portare ad un nuovo allenatore. Casting aperti per il presidente Iervolino con alcuni nomi che già sono finiti nella lista dei possibili tecnici granata. Tra questi c’è Francesco Farioli, reduce dall’esperienza in Turchia sulla panchina di Karagumruk e Alanyaspor, ma anche Andrea Pirlo, anche lui di ritorno dall’avventura nel campionato turco.

La scelta non è, ovviamente, imminente visto che bisognerà prima capire come (e se) finirà con Paulo Sousa, ma la società campana si sta guardando intorno e uno dei nomi ‘caldi’ è quello di Gennaro Gattuso.

Salernitana, Gattuso per la panchina: le ultime

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Salernitana sta spingendo per l’ex allenatore di Milan, Napoli e Valencia.

Il patron Iervolino è alla ricerca, infatti, di un nome importante che possa dare continuità al progetto e Gattuso rispecchia perfettamente questo identikit. Nulla però è ancora deciso con un tris di nomi sulla scrivania del presidente granata e il profilo di Gattuso che stuzzica la dirigenza.