Sousa può lasciare, parte il toto-allenatore per la Salernitana: i nomi | CM.IT

In casa Salernitana, nelle prossime ore, partirà il totoallenatore: Paulo Sousa infatti potrebbe lasciare la panchina granata

“Siamo sereni” disse venerdì in conferenza stampa il ds granata Morgan De Sanctis parlando della situazione Paulo Sousa. Situazione che ora potrebbe cambiare, riportando l’ippocampo sul mercato degli allenatori.

Rischia di finire dopo appena quattro mesi l’avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Non per volontà del club, ampiamente soddisfatto per l’operato del tecnico portoghese, ma per le ambizioni dello stesso tecnico. Quest’ultimo, infatti, è tra i candidati per prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli e e nelle scorse ore c’è stato anche un contatto con Aurelio De Laurentiis il quale gli ha proposto la possibilità di diventare l’allenatore della squadra campione d’Italia.

Venerdì il ds granata Morgan De Sanctis ha tracciato un bilancio di fine stagione in conferenza stampa, parlando anche della situazione di Sousa. Il club di patron Danilo Iervolino ha esercitato via pec l’opzione per il rinnovo biennale del tecnico ex Flamengo. Il rinnovo, però, diventerà effettivo solo dal 20 giugno e in questa finestra temporale l’allenatore può liberarsi al fronte del pagamento della penale di un milione di euro.

Salernitana, il toto-allenatore per il post Sousa

Dalle prossime ore, seppur a fari spenti, la Salernitana comincerà a guardarsi concretamente intorno per cercare un nuovo allenatore nel caso in cui Sousa dovesse cedere alle lusinghe provenienti dalla città partenopea.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, seguendo quello che è il progetto immaginato dal ds Morgan De Sanctis, l’erede di Sousa potrebbe essere Francesco Farioli, ex vice di De Zerbi e reduce dalla doppia esperienza in Turchia alla guida di Fatih Karagümrük e Alanyaspor. Ha allenato il Fatih Karagumruk anche Andrea Pirlo, altro nome che i campani avevano attenzionato in passato, anche durante la direzione tecnica di Walter Sabatini. Sullo sfondo occhio alla pista Gennaro Gattuso: ha giocato a Salerno e potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco in Italia.