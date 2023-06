Manchester City, Guardiola: “Inter la seconda miglior squadra d’Europa!” Poi un retroscena su Baggio

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato la vittoria della Champions League ai danni dell’Inter

Intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria della Champions League, Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha parlato del trionfo dei suoi e anche dell’Inter di Simone Inzaghi.

“INTER LA SECONDA MIGLIOR SQUADRA D’EUROPA” – “Voglio congratularmi con l’Inter, so cosa si prova, sono la seconda miglior squadra d’Europa ed è una cosa incredibile”.

“ABBIAMO TEMPO” – “Abbiamo tempo per decidere per la prossima stagione, ma è la prossima stagione. Ferguson stamattina mi ha scritto ed è stato molto bello”.

“NIENTE DI SPECIALE” – “Non abbiamo fatto nulla di speciale per questa partita, l’abbiamo vista come una gara di Premier League. Quest’anno era scritto nelle stelle, il City doveva vincere”.

“SO CHE BAGGIO…” – “So che Baggio era qui e mi fa tantissimo piacere, è venuto a Wembley e mi porta tantissima fortuna. Non mi considero il migliore di nulla, il calcio italiano ha dimostrato di essere all’altezza. Lo sapevo che sono fortissimi, in tutti i reparti. Da Onana fino a Lautaro e Dzeko. Si muovono creando spazio con gli inserimenti. Hanno tutto per essere in finale di Champions, ora saranno tristi, ma la vita va avanti e se continuano così ci proveranno l’anno prossimo”.