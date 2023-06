Inter, l’annuncio ora è definitivo: firma per un anno

Dopo la sconfitta in Champions per l’Inter parte il mercato e c’è l’annuncio definitivo: firma per un anno

Archiviata con orgoglio e delusione la finale di Champions, anche per l’Inter può partire a pieno regime il calciomercato. Marotta e Ausilio dovranno sistemare una rosa che è riuscita ad arrivare all’atto conclusivo della principale competizione europea, ma che in campionato ha avuto un rendimento troppo altalenante.

I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa e sostituire l’addio di alcuni elementi cardine. Il reparto che avrà sicuramente bisogno di volti nuovi è la difesa, visto l’addio già certo di Skriniar, destinato al Paris Saint-Germain, e l’incertezza sul futuro di de Vrij e Acerbi. Uno dei nomi caldi nelle ultime settimane è stato quello di Nacho, 32 anni, in scadenza di contratto con il Real Madrid.

Il difensore spagnolo era stato dato molto vicino all’Inter, prima che l’ipotesi rinnovo prendesse corpo ed ora arriva il suo annuncio definitivo sul futuro: firmerà per un anno.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Nacho

Non c’è l’Inter nel futuro di Nacho che ha preso la decisione di restare un altro anno ancora al Real Madrid. A spingere per questa soluzione anche il fatto che il 32enne difensore sarà uno dei capitani della squadra nella quale milita da ben 23 anni, avendo fatto tutte le giovanili con la camiceta blanca.

E’ stato lo stesso Nacho a spazzare via le indiscrezioni di mercato sul suo conto e ad annunciare il rinnovo con il Real Madrid, come anticipato da Calciomercato.it. “Ci sono sempre offerte dall’estero – le sue dichiarazioni dal ritiro della Spagna per preparare la sfida all’Italia in Nations League – ma ho deciso di rimanere un altro anno. Sono felice per questo e non vedo l’ora di continuare”.

Per Nacho non c’era soltanto l’Inter che pure sembra essere vicino al sì del calciatore, ma anche la voce di un possibile approdo in MLS, campionato che ha acquisito nuovo fascino con l’arrivo di Messi all’Inter Miami. Nacho però non si è fatto attrarre e ha deciso di restare un altro anno al Real Madrid. Per l’Inter, quindi, la necessità di andare a caccia di un altro difensore.