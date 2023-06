Infantino si espone sui social, parte la contestazione: “Vergognoso”

Infantino sui social posta “Amala” dopo la sconfitta dell’Inter e parte subito la protesta: “Presidente della FIFA”

La finale di Champions League è l’evento più atteso del calcio europeo e la partita tra Inter e Manchester City non ha deluse le aspettative. Lo spettacolo e l’importanza dell’evento è stato sottolineato dalla presenza di grandi personaggi sugli spalti, dove non è mancato nemmeno Gianni Infantino. Il presidente della FIFA, però, si è reso protagonista di un vero e proprio ‘incidente diplomatico’.

Dopo la sconfitta dei nerazzurri, infatti, Infantino ha pubblicato sul proprio account ‘Instagram’ ufficiale un post dedicato ai giocatori dell’Inter con la didascalia: “Amala”, seguita da due cuori nerazzurri. Anche nelle sue storie, poi, ha ribadito il concetto ripostando un contenuto dell’account ufficiale dell’Inter. Ecco, le reazioni sui social a questi post di Infantino non sono tardate ad arrivare. Di seguito alcuni dei (molti) tweet al riguardo.

#Infantino in qualità di presidente Fifa puó esternare così tanto una simpatia per un club? Chiedo davvero perché non lo so.

— Marta Salmoiraghi (@marten_sa) June 11, 2023