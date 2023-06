“Farò quello che dirà il club”: la frase di Onana ‘agita’ l’Inter

André Onana parla anche del futuro dopo la sconfitta nella finale di Champions contro il Manchester City: le parole del portiere dell’Inter

Parole (quasi) d’addio dopo la finale persa contro il Manchester City. André Onana è stato tra i protagonisti della cavalcata dell’Inter fino alla finale di Champions, ma ora potrebbe salutare i nerazzurri.

Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interesse dei club inglesi, Chelsea su tutti, e il portiere camerunese non ha escluso un addio, parlando nel post gara a i microfoni di ‘Sky’: “Futuro? Non lo so veramente, a questi livelli non si può mai sapere come può andare. Sono molto contento qui, non ho nessun problema con l’Inter, sono a disposizione della società e farò quello che mi dirà”.

Frasi che suonano come un’apertura alla cessione, considerato che l’Inter potrebbe decidere per un addio eccellente per dare una boccata d’ossigeno al bilancio.

Non solo futuro, Onana dopo Manchester City-Inter

Non solo futuro nelle dichiarazioni di Onana dopo la finale con il City. Il portiere dell’Inter si è soffermato anche sulla gara.

“Abbiamo fatto una grande partita – le sue parole -, abbiamo avuto occasioni da gol chiare ma siamo stati sfortunati. A questi livelli se non fai gol non vinci. Sono contento però del lavoro e del sacrificio della squadra: se lavoreremo così, torneremo a questi livelli e vinceremo”.

Un pensiero anche a Lautaro Martinez, protagonista di una clamorosa palla gol sprecata e sconfortato al fischio finale: “Gli ho detto che questo è il calcio, duro e ingiusto. Non bisogna pensare al singolo episodio. Meritavamo di vincere, ora è dura da digerire ma torneremo”. Frasi che fanno seguito al comportamento da leader avuto dal portiere al fischio finale. Onana, infatti, ha consolato tutti i suoi compagni, in particolar modo proprio l’attaccante argentino.