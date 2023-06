Djokovic fa la storia, suo il Roland Garros

Ruud battuto in tre set, Novak Djokovic è re di Parigi e conquista il Roland Garros: per lui è il 23esimo slam

Novak Djokovic scrive un’altra pagina di storia. Il tennista serbo vince il Roland Garros 2023 superando il norvegese Casper Ruud in tre set: 7-6, 6-3, 7-5.

Per il serbo è il 23esimo slam: mai nessuno come lui. Djokovic stacca Rafael Nadal e si porta solo al comando nella classifica dei tennisti più vincenti di sempre nei quattro principali tornei dello slam. Dopo aver conquistato l’Australian Open, il serbo fa suo quindi anche il Roland Garros. Si tratta del suo terzo successo sulla terra rossa di Parigi: gli altri erano arrivati nel 2016 e nel 2023.

Il tennista classe 1987 continua quindi a scrivere record su record: il successo al Roland Garros gli permette anche di diventare il primo di sempre a collezionare almeno tre successi in ciascun torneo dello slam. Ruud invece non riesce ad ottenere il suo primo successo nello slam. Per il norvegese è la seconda sconfitta in finale al Roland Garros dopo quella dello scorso anno, la terza in un trofeo dello slam che si aggiunge allo Us Open sempre dello scorso anno.