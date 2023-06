DIRETTA Serie A, Spareggio Salvezza Spezia-Verona | Segui la cronaca LIVE

Atto conclusivo del campionato di Serie A, stagione 2022/2023, per decretare l’ultima squadra che si salverà tra Spezia e Verona

Ci siamo, l’attesa è finita: lo spareggio salvezza tra lo Spezia e il Verona chiude ufficialmente il campionato di Serie A stagione 2022/2023. L’ultimo decisivo atto, dopo dieci mesi di sfide e confronti.

Si gioca in gara unica, e in campo neutro, cambiato dopo la prima assegnazione a causa delle proteste dei liguri, il duello decisivo per decidere chi si salverà e, quindi, resterà nel massimo campionato italiano, e chi retrocederà mestamente in Serie B. Gli uomini di Leonardo Semplici, nell’ultimo turno di campionato sono stati battuti in rimonta dalla Roma di José Mourinho. Ma per lunghi tratti della partita, sono stati potenzialmente salvi, visto che i gialloblu della coppia Zaffaroni–Bocchetti sono stati sconfitti dal Milan di Stefano Pioli con un secco 3-1 e un Rafa Leao che ha festeggiato il prolungamento di contratto con una bella doppietta. Dunque, Spezia e Verona a pari punti e, come da regolamento entrato in vigore all’inizio di questa annata, spareggio salvezza tra le due compagini arrivate appaiate al quartultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca di questo attesissimo match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-VERONA

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Verde, Nzola. All. Semplici

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni

ARBITRO: Daniele Orsato

Spareggio salvezza Spezia-Verona, dove vederlo in TV

Lo spareggio salvezza tra lo Spezia e il Verona sarà visibile, per chi è in possesso di regolare abbonamento, in streaming sull’applicazione di Dazn, presente anche sul decoder Sky. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45