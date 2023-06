“Un’offesa”: insorge anche la politica, cambia la sede del match

Insorge anche la politica e la polemica dopo la decisione può portare ad un cambio di rotta: pronta la nuova sede per il match

Il match che vale una stagione, novanta minuti (almeno) da cui dipenderà l’intera annata. Spezia e Verona hanno cerchiato in rosso la data di domenica 11 giugno. Alle 20.45 si disputerà lo spareggio salvezza che decreterà quale squadra andrà a fare compagnia a Sampdoria e Cremonese in Serie B e quale, invece, potrà disputare anche il prossimo anno il massimo campionato.

Una partita già rovente per le polemiche che hanno seguito la decisione della Lega Serie A di scegliere la Dacia Arena di Udine come sede. Uno stadio molto vicino a Verona e troppo lontano da La Spezia. Una situazione logistica che, unita anche ad un possibile problema di ordine pubblico, ha fatto scattare le discussioni. Ha protestato la società ligure, ma anche la politica è scesa in campo, tanto che ora si va verso uno spostamento del match con Reggio Emilia come sede più probabile.

A insorgere, come detto, è stata anche la politica. Dure le parole del sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, che ha parlato di una scelta che è “un’offesa per i tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia”. Il primo cittadino ha evidenziato come la decisione “deve essere presa con attenzione e risultare un territorio neutro per tutti”, rimarcando il fatto che “il percorso pone problemi di sicurezza e ordine pubblico” visto che parte del percorso è comune alle due tifoserie.

Spezia-Udinese cambia sede: cosa sta succedendo

Oltre alla nota del sindaco Peracchini, anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha preso posizione sulla vicenda.

“La scelta di Udine – le sue parole – non rappresentano soltanto uno svantaggio sportivo, visto che la squadra ligure sarebbe costretta fare più di 500 chilometri in più, ma anche una decisione rischiosa dal punto di vista dell’ordine pubblico”.

Due argomenti che sembrerebbero aver fatto breccia ai vertici della Lega Serie A che stanno ora discutendo sul possibile spostamento del match. In questo caso, lo stadio prescelto potrebbe essere il Mapei Stadium di Reggio Emilia, anche se mancano ancora conferme.