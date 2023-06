Delusione LuLa: attacco in diretta dopo il flop in Finale

Lautaro e Lukaku non sono riusciti ad essere incisivi nella finale di Champions dell’Inter: tante le critiche arrivate alla LuLa

La finale di Champions League è un palcoscenico che, se si ha fortuna, accade una volta nella carriera di un calciatore. Riuscire a terminare il match senza rimpianti già sarebbe un grande risultato, cosa che non è successa per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. I due attaccanti dell’Inter sono stati protagonisti di alcuni errori che li tormenteranno per anni.

Tante sono le critiche arrivate nei confronti della ‘LuLa’, la coppia di attaccanti negli ultimi anni ha consegnato diversi trofei al club meneghino. Eppure ieri, nei momenti chiave del match, sia Lautaro sia Lukaku hanno preso le decisioni sbagliate o non sono riusciti a fare la differenza. A pochi istanti dalla fine del match, poi, sono arrivate grandi critiche anche da un grande ex nerazzurro.

Anche Aldo Serena critica la LuLa: “Hanno sbagliato occasioni decisive”

Non sarà semplice superare la notte di Istanbul per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, considerati anche dai tifosi nerazzurri le grandi delusioni della finale contro il Manchester City.

Sul proprio profilo ‘Twitter’, Aldo Serena ha commentato a caldo la finale di Champions League: “Ci vorrà tanto tempo per trovare un’occasione come quella di oggi. L’Inter meritava di più, ha fatto tanto, ma non il massimo perché la LuLa ha sbagliato occasioni decisive nei momenti topici”. Insomma, la critica di Aldito è rivolta principalmente ai due attaccanti: la mancata vittoria pesa su Lautaro e su Lukaku più che su ogni altro giocatore dell’Inter.