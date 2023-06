“Allegri in confusione, ha smesso di essere un allenatore”: diagnosi impietosa sulla Juventus

Stagione da dimenticare per Massimiliano Allegri e per la Juventus, il parere del grande ex sul tecnico bianconero

Annata durissima per la Juventus e per Massimiliano Allegri, che da quando hanno ricongiunto le loro strade non hanno ripercorso i grandi successi del primo ciclo del livornese. In due anni, bianconeri senza trofei, con delusioni accumulate in serie e soprattutto l’ultima paradossale stagione, in cui il club ha dovuto fronteggiare problemi extra campo di una certa entità.

Alla fine, la Juventus ha ‘limitato’ i danni con una penalizzazione di 10 punti relativa al solo filone plusvalenze e in questo momento disputerebbe la prossima Conference League, al netto di eventuali ulteriori decisioni in merito dell’Uefa. Incertezza sul futuro che riguarda anche l’allenatore: Allegri ha ricevuto una offerta da 45 milioni in tre anni dall’Al Nassr e la Juventus attende la decisione del livornese. La proposta shock proveniente dall’Arabia Saudita potrebbe cambiare a sorpresa le carte in tavola, sviluppi da seguire attentamente.

Juventus, il grande ex e l’avviso su Allegri e non solo: “Tabula rasa e ripartire da zero”

Intanto, arriva una ‘sentenza’ qualificata sulla stagione del club e del tecnico, con un avvertimento preciso per tutto l’ambiente se si vorrà ripartire per un futuro vincente.

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, in una intervista ‘Tuttosport’ ha detto di Allegri: “Ha perso di vista il suo lavoro principale, allenare la squadra – ha spiegato – In questa stagione ha dovuto fare troppo e occuparsi di cose che non avrebbe dovuto gestire lui”. Il monito alla Juventus è chiaro: “Quando c’è confusione, il rispetto dei ruoli è fondamentale – prosegue Birindelli – Bisogna fare tabula rasa e ripartire da zero, chiarendo chi è l’allenatore, chi è il direttore sportivo, chi il responsabile dell’area tecnica”.