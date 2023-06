Affare in chiusura: all’Inter il ‘nuovo Donnarumma’

L’Inter, reduce dalla finalissima di Champions contro il Manchester City si prepara già al futuro. Si avvicina un nuovo portiere

La stagione dell’Inter si è chiusa ieri sera con la finale di Champions League persa in Turchia contro il Manchester City di Pep Guardiola. Un gol di Rodri ha deciso l’ultimo atto, ma i nerazzurri hanno ben figurato con una prova di grande sostanza e sacrificio, sfiorando il gol in diverse circostanze.

Tra i più brillanti di serata il solito Onana, che raccoglie anche gli elogi di Guardiola. L’Inter dovrà guardarsi le spalle in merito sull’estremo difensore del Camerun, mentre il club in questo senso lavora già da tempo su un nuovo portiere di grande talento. Si avvicina la chiusura per Theo Sander danese classe 2005 dell’Aalborg, che come anticipato dai colleghi di ‘Interlive.it’, è nel mirino concreto dei nerazzurri già da mesi.

Il ‘nuovo Donnarumma’ arriverebbe quindi da una squadra retrocessa, motivo per cui a buon mercato sarebbe un colpo interessante in ottica soprattutto futura. Oltre 190cm per Sander, che abbina ad una buona struttura fisica anche grande reattività, con una possibile curva di crescita importante per il prosieguo della sua carriera. Un colpo che dovrebbe chiudersi intorno ai 3 milioni di euro compresi bonus, con un contratto fino al 2027.