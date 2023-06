Accordo lampo tra Juve e Lazio: lo cedono a metà prezzo

Le due società vicine ad un’intesa per mettere a segno una delle prime operazioni della prossima estate

Inizia subito con un primo importante trasferimento il mercato di Juventus e Lazio. Le due formazioni giocheranno il prossimo anno competizioni diverse, con i biancocelesti tornati nuovamente in Champions League grazie al secondo posto in classifica e i bianconeri in Conference a causa della penalizzazione ricevuta.

Le ambizioni di campionato, invece, rimarranno le stesse. Se la Lazio vorrà dunque confermare la propria competitività per rimanere nelle zone alte della classifica, la Juventus tenterà di migliorare il rendimento di quest’anno per conquistare innanzitutto un piazzamento in Champions League e cercare in seconda battuta di rientrare nella lotta per lo scudetto. Obiettivi, quelli di entrambi i club, che richiedono comprensibilmente un mercato di livello.

Per questa ragione, ad esempio, la Lazio ha accelerato nelle ultime ore le pratiche per un acquisto sull’asse Roma-Torino. Maurizio Sarri sa perfettamente che il prossimo sarà un anno particolarmente duro, con tre coppe importanti da giocare ed una rosa da arricchire sotto il piano numerico. Così, ecco che il presidente Claudio Lotito avrebbe trovato nelle ultime ore un’intesa con la Juventus per l’acquisto a titolo definitivo di Luca Pellegrini, già in prestito in maglia biancoceleste nella seconda parte di stagione.

Intesa tra Juve e Lazio: Pellegrini a titolo definitivo

Sono state sufficienti le 8 presenze distribuite tra campionato e Conference League per convincere la Lazio a procedere al riscatto del suo cartellino.

Come spiegato da ‘Lazio Live’, però, il club di Lotito non verserà come da accordi i 15 milioni di euro stabiliti entro il 20 giugno. Il club sarebbe infatti riuscito a dimezzare la valutazione del terzino sinistro, convincendo la Juventus a cedere per 7 milioni di euro. In attesa dell’ultimo incontro con gli agenti del calciatore, le sensazioni in casa Lazio sono comunque positive.

Va ricordato che, dopo aver trascorso in prestito all’Eintracht Francoforte la prima parte di stagione, Pellegrini è subito rientrato in Italia lo scorso gennaio grazie al pressing di Sarri alla ricerca di un’alternativa per la fascia sinistra. Nonostante non sia un titolarissimo, la presenza del terzino darà una grossa mano alla rosa nei periodi più intensi della stagione.