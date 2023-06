Pioli pronto ad un nuovo addio, arriva l’offerta bianconera

Milan, nuovo possibile addio in casa rossonera: Pioli è pronto a salutarlo dopo l’offerta presentata dai bianconeri

Aria di rivoluzione a casa Milan. Dopo i saluti a Paolo Maldini e Ricky Massara, la società rossonera è pronta a dare maggiori responsabilità all’Ad Furlani, a Geoffrey Moncada, pronto ad essere promosso a Ds e soprattutto a Stefano Pioli.

Il tecnico avrà un peso notevole in merito alle scelte di mercato, sia per quanto riguarda le entrate che per ciò che concerne le uscite. E a proposito di uscite, diversi sono i nomi che potrebbero finire sul mercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Da Origi a De Ketelaere, passando anche per Messias e Saelemaekers. Insomma gli unici davvero incedibili sembrano essere Rafael Leao e Olivier Giroud.

Milan, Rebic in uscita: offerta del Besiktas

Anche Ante Rebic dunque è pronto a finire nella lista dei partenti. I rapporti tra il tecnico e il croato si sono allentati nell’ultimo periodo e il Milan è pronto a cederlo di fronte ad una buona offerta.

E l’offerta, almeno una prima, è arrivata. Il giornalista dell’emittente ‘Sports Digitale’, Yagız Sabuncuoglu, sottolinea come il Besiktas avrebbe presentato un’offerta per l’attaccante croato. Un interesse concreto dalla Turchia quindi che potrebbe portare ad una prima cessione. Volontà del club rossonero sarebbe quella di incassare una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro per il classe 1993, sotto contratto con il Milan fino al 2025. Una cifra che porterebbe nelle casse rossonere un’importante plusvalenza, visto anche quanto fu pagato Rebic dall’Eintracht Francoforte.

Ancora non è noto quanto ammonti la somma proposta dai bianconeri di Istanbul, ma di certo il Milan è pronto a sedersi ad un tavolo e negoziare. Nelle scorse settimane inoltre si era registrato, sempre dalla Turchia, un interesse per Origi, altro giocatore che il Milan pare intenzionato a cedere vista la resa e lo stipendio percepito.